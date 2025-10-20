Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en Berlín. AFP

El Gobierno alemán considera a la ultraderecha su máximo rival político

El canciller conservador, Friedrich Merz, advierte de que «la mano tendida que la AfD nos ofrece una y otra vez es, en realidad, una mano que quiere destruirnos»

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:14

El canciller federal y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, considera que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en el ... principal rival político de los conservadores y que su objetivo, por mucho que busquen el acercamiento y vías para la colaboración a nivel nacional, regional y municipal, es en última instancia acabar con el partido gobernante en Berlín.

