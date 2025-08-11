Trump no quiere pobres en Washington DC

Trump no quiere pobres en Washington, El presidente de Estados Unidos ha manifestado que los sinhogar «tienen que mudarse inmediatamente» fuera de la capital del ... país o serán desalojados por la fuerza. «Les daremos alojamiento, pero fuera del Capitolio», ha dicho el líder republicano, en lo que parece un nuevo incendio de su mandato que podría desembocar incluso en el despliegue de la Guardia Nacional en el distrito federal.

El presidente tiene un considerable poder para aplicar la ley en la capital del país. Bajo su mando directo tiene a más de 2.400 miembros de la Guardia Nacional, ha hecho que el FBI integre al menos a 120 de sus agentes en patrullas nocturnas y ha exigido el procesamiento de los menores bajo el sistema judicial para adultos. Sus detractores, esencialmente demócratas y defensores de los derechos civiles, aseguran que el retrato dibujado por Trump sobre la seguridad en Washington DC es ficticio y lo enmarcan dentro de un nuevo pulso político para satisfacer s sus bases, defensoras del precepto trumpista 'ley y orden'.

Después de enviar las tropas a Los Ángeles durante las redadas anti-inmigración para apoyar las detenciones de los migrantes y colaborar con la Policía a la hora de dispersar las protestas ciudadanas , ahora parece haberle llegado el turno a los delincuentes, los 'homeless' e incluso las basuras de Washington, El propio Trump ha colgado cuatro fotos en su red social tomadas desde la caravana presidencial este fin de semana en el trayecto entre la Casa Blanca y su club de golf en Virginia para denunciar la «inseguridad» y «suciedad» que, según él, se sufren en estas calles.

Dos de las imágenes muestran cómo una decena de tiendas de campaña han sido levantadas por ciudadanos sin hogar al lado de un acceso a la autopista, en un pequeño pedazo de tierra con césped. Otra retrata a un indigente dormido en las escaleras de la sede del Instituto Americano de Farmacia. Y la última recoge a la propia caravana presidencial circulando junto a un montículo de basura.

Inmediatamente después de su difusión, Trump advirtió este domingo en un mensaje que pensaba tomar medidas contundentes contra estas situaciones y que serán comparables en envergadura a la campaña de las fuerzas de seguridad en la frontera sur para no dejar pasar migrantes ilegales desde México a territorio estadounidense.

La Casa Blanca intento aplacar como pudo las llamadas de decenas de medios preguntando sobre qué tipo de medidas tomará el presidente en Washington. Al final, el propio mandatario ha convocado una rueda de prensa este lunes y fuentes del Gobierno no descartan que anuncie el desembarco de la Guardia Nacional en la ciudad con el objetivo de «eliminar de inmediato la población sin hogar y tomar medidas rápidas contra el crimen». También es posible que trate de acelerar la petición de la fiscal del Estado, nombrada por él, para reducir a 14 años la edad en la que los delincuentes pueden ser juzgados con la legislación de los adultos.

El líder republicano ya ha ordenado que cientos de agentes federales se sumen a las patrullas policiales en la ciudad. Algunos vienen incluso de otros Estados. La cruzada del magnate tiene su origen en la agresión sufrida recientemente por un joven funcionario al que intentaron robar el coche en la calle –los dos atacantes, de 15 años, fueron detenido en el momento- y lo que él entiende como una escalada de la delincuencia callejera, negada por el Ayuntamiento.

«La alcaldesa de DC, Muriel E. Bowser, es una buena persona que lo ha intentado, pero se le han dado muchas oportunidades, las cifras de delincuencia empeoran y la ciudad solo se vuelve más sucia y menos atractiva», escribió el presidente este fin de semana. A lo que la regidora demócrata respondió con cifras que demuestran una reducción del 24% de los delitos en lo que se lleva de año respecto al primer semestre de 2024.

Distintos portavoces han señalado en los últimos días que la Casa Blanca solo quiere hacer «de nuevo seguro» Washington DC, lo que para muchos apunta a que se trata simplemente de una nueva batalla del líder republicano con los demócratas aprovechando un tema con una gran carga populista. De paso, le otorga al presidente la ocasión de mostrar a los estadounidenses cómo puede manejar la Guardia Nacional en los asuntos que él considera necesariosl.

El FBI e incluso el Servicio Secreto participan ya en patrullas nocturnas con la Policía local para prevenir agresiones, robos y sustracciones de vehículos. Los federales no disponen de autoridad para realizar controles de tráfico, por lo que se limitan en este caso a prestar apoyo a los agentes locales. Las primeras voces críticas han empezado a surgir en algunos medios al entender que se malgasta el bagaje de profesionales preparados para esclarecer asesinatos o desentrañar casos de corrupción en simples patrullas noctunas.