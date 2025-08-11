Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patrullas policiales en Washington. EP

Trump no quiere pobres en Washington DC

El presidente emprende una dura campaña contra los sinhogar y la delincuencia en la capital, con el posible despliegue de la Guardia Nacional incluida, mientras exige procesar a los menores como adultos

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:29

Trump no quiere pobres en Washington, El presidente de Estados Unidos ha manifestado que los sinhogar «tienen que mudarse inmediatamente» fuera de la capital del ... país o serán desalojados por la fuerza. «Les daremos alojamiento, pero fuera del Capitolio», ha dicho el líder republicano, en lo que parece un nuevo incendio de su mandato que podría desembocar incluso en el despliegue de la Guardia Nacional en el distrito federal.

