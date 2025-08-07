Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos turistas toman fotografías frente al edificio del Capitolio. AFP

Trump amenaza con activar a la Guardia Nacional para tomar el control de Washington DC

El presidente estadounidense cree que la ciudad está asediada por pandilleros, para los que pide que sean juzgados como adultos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:23

Estadísticamente, la delincuencia en Washington DC ha bajado un 26%, pero para Donald Trump la realidad siempre es algo personal. El enfrentamiento que tuvo el ... fin de semana pasado un chaval de 19 años, protegido de Elon Musk, que lo contrató para su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) con unos pandilleros que intentaron robarle el coche ha desatado la ira del presidente estadounidense, que amenaza con desplegar a la Guardia Nacional y tomar el control de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  4. 4 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  7. 7 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump amenaza con activar a la Guardia Nacional para tomar el control de Washington DC

Trump amenaza con activar a la Guardia Nacional para tomar el control de Washington DC