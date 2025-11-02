Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente estadounidense, Donald Trump, en el Capitolio. Reuters

Trump evita someter al Congreso su guerra al narco

El Gobierno se considera exento de pedir permiso a los legisladores al alegar que sus ataques a narcolanchas en el Caribe no pueden ser entendidos como hostilidades

M. P.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:04

El Departamento de Justicia ha confirmado que la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra ... de 1973, lo que permite a Donald Trump prolongar las operaciones en esa región de América Latina durante un tiempo indefinido. La citada ley obliga al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso pasados sesenta días del comienzo de las hostilidades y se aprobó después de la guerra del Vietnam precisamente para evitar un conflicto bélico tan largo como aquel, que se prolongó dos décadas en total y le costó a EE UU más de 58.000 bajas y casi 2.000 desaparecidos.

