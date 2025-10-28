Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE UU. Reuters

EE UU mata a 14 personas en nuevos ataques contra cuatro narcolanchas en el Pacífico

El Pentágono asegura que hay un superviviente y México se propone para coordinar el rescate

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 15:30

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo otros tres bombardeos contra cuatro embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, según ha confirmado este martes ... el secretario de Defensa estadounidense. Pete Hegseth asegura que estos ataques, lanzados en aguas internacionales del océano Pacífico, se saldaron con catorce muertos y que hay un superviviente. Desde que comenzó la campaña contra las redes del tráfico de drogas en el Caribe, frente a Venezuela, y en el Pacífico, cerca de Colombia, la cifra total de fallecidos llega a 57. Washington acusa a los gobiernos colombiano y venezolano de colaborar y organizar las redes del narcotráfico con destino al mercado estadounidense.

