El portaaviones 'USS Gerarld Ford', que ha estado desplegado en aguas de Oriente Medio, navega ahora hacia el Caribe. EFE

El despliegue aeronaval de EE UU tensiona el Caribe mientras Venezuela pide ayuda a Rusia

Tras una quincena de ataques a presuntas narcolanchas y mensajes prebélicos, los países de la región reclaman estabilidad

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:10

Cuando a mediados de septiembre apareció el primer cadáver mutilado en la costa noreste de Trinidad y Tobago, nadie tuvo dudas de que la república ... entraba en una nueva y sorprendente era dentro de la larga guerra contra el narcotráfico caribeño. El muerto tenía el rostro abrasado y le faltaban varias partes. Las autoridades lo relacionaron de inmediato con el misil que EE UU largó el 2 de septiembre sobre una presunta narcolancha del clan del Tren de Aragua, cuyos once tripulantes volaron en pedazos. Luego llegaron más cadáveres destrozados a las playas.

