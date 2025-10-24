Seis muertos en el décimo ataque de Estados Unidos contra narcolanchas

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes la muerte de los seis tripulantes de una narcolancha que ha vinculado con ... la organización criminal venezolana Tren de Aragua en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses esta pasada noche en las aguas del Caribe. Hasta ahora, ya han fallecido 40 personas en esta ofensiva de Washington contra el tráfico de drogas.

«Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas», ha afirmado Hegseth en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, el secretario de Defensa anuncia que «seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales». Es el primer ataque efectuado de noche desde que EEUU comenzó esta campaña de ataques, muy criticada por ONGs por considerar que se trata simple y llanamente de ejecuciones a sospechosos sin el debido proceso legal.

Hegseth recuerda que su país designó al Tren de Aragua ya sus integrantes como «terroristas», término que emplea para confirmar la muerte de todos los ocupantes antes de asegurar que tratará a todos estos «narcoterroristas» como si pertenecieran a la red terrorista internacional Al Qaeda. «De día o de noche, mapearemos vuestras redes, rastrearemos a vuestra gente, os cazaremos y os mataremos», ha concluido Hegseth.