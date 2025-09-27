Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Nacional patrulla varias ciudades de EE UU. Reuters

Trump despliega el ejército en Portland contra los «terroristas domésticos» de Antifa

El presidente ha autorizado por primera vez el uso «de una fuerza total» para proteger las oficinas de Inmigración, donde se han repetido incidentes y protestas

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:08

En un paso más en su política de mano dura contra lo que llama «terrorismo doméstico», Donald Trump ha ordando este sábado el envío de ... tropas a Portland, Oregon. Y por primera vez autorizó «toda la fuerza, si es necesario» para proteger las instalaciones federales» de Inmigración de las protestas impulsadas por movimientos como Antifa. Este despliegue se suma a la medidas adoptadas contra la extrema izquierda tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En tono bélico, el magnate aseguró que «Portland está devastada por la guerra». Ya había dicho que recurriría al «látigo para devolver las ciudades americanas a su ser».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  6. 6 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  7. 7 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  8. 8 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  9. 9 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump despliega el ejército en Portland contra los «terroristas domésticos» de Antifa

Trump despliega el ejército en Portland contra los «terroristas domésticos» de Antifa