Donald Trump. Reuters

Trump arremete contra los somalíes: «Su país apesta. No los queremos en EE UU»

El líder republicano carga contra esta comunidad tras un escándalo en Minesota por el supuesto fraude en el uso de recursos públicos mediante facturas falsas de estadounidenses-somalíes

María Rego

María Rego

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

Primero arremetió contra los haitianos, que «se comen a los gatos», después puso en su objetivo a los venezolanos por sus vínculos con el narcotráfico y ahora ha descargado su odio contra los somalíes. «No tienen nada, sólo andan por ahí matándose entre ellos», soltó Donald Trump el martes durante una reunión de su gabinete. Las personas originarias del país africano se han convertido en las últimas víctimas del discurso antiinmigración del presidente norteamericano, que acaba de paralizar las solicitudes de ciudadanía y residencia para 19 países -Somalia entre ellos- a los que en junio ya había impuesto restricciones de viaje a Estados Unidos.

