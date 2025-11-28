Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump. Reuters

Trump amenaza con suspender «la migración del Tercer Mundo»

El presidente promete revocar «millones» de visados y dejar sin ayudas federales a los ciudadanos no estadounidenses tras el tiroteo en Washington

María Rego

María Rego

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:16

Comenta

El tiroteo cometido por un afgano de 29 años contra dos jóvenes miembros de la Guardia Nacional en Washington DC ha dado alas a Donald ... Trump para endurecer aún más su política migratoria. El presidente de Estados Unidos avanzó el jueves que suspenderá de forma permanente «la migración desde todos los países del tercer mundo» y amenazó con revocar «millones» de visados concedidos a extranjeros por la Administración Biden. El objetivo, aseguró en una airada publicación en redes sociales, es que «el sistema estadounidense se recupere por completo».

