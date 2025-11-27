Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos vigila cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo este miércoles, en Washington. EFE | Octavio Guzmán

Trump culpa a Biden del atentado contra la Guardia Nacional y se venga contra todos los afganos

El sospechoso entró en el país como parte del programa de acogida tras la retirada estadounidense de Afganistán

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

Las familias de dos militares de la Guardia Nacional cambiaron la festividad de Acción de Gracias por un inesperado velatorio. Un individuo de origen afgano ... giró la esquina de la concurrida parada detiroteo ee uu metro de Farragut West, a poca distancia de la Casa Blanca, donde hacían guardia los militares, «levantó el brazo y disparó» a la cabeza con una pistola. Sus víctimas fallecieron dos horas después en el hospital, mientras que el autor recibió otro disparo de vuelta y se encuentra hospitalizado en estado grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

