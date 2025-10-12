Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antes y después de las instalaciones de Accurate Systems. AFP

Tennessee confirma la muerte de 16 personas en la explosión de una fábrica de armamento

La deflagración en la planta de Accurate Systems volatilizó uno de sus edificios en un accidente al que no ha sobrevivido nadie

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:12

Los peores temores se confirmaron este domingo: las autoridades del estado de Tennessee confirmaron que no hay ningún superviviente de la enorme explosión que se ... produjo en la fábrica de armamento de Accurate Energetic Systems el pasado viernes.

