Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee

Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento militar ha provocado la muerte de un número aún indeterminado de personas en el estado de Tennessee, ... en Estados Unidos. Según informan medios locales, la devastadora deflagración se produjo, aún por causas desconocidas, hacia las 7:45 de la mañana -hora local- de este viernes en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, que está ubicada aproximadamente a una hora al suroeste de la ciudad de Nashville.

Afortunadamente, según ha anunciado el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una conferencia de prensa, los equipos de rescate pudieron controlar la situación poco después de la deflagración, aunque continúan buscando a los desaparecidos. «Tenemos algunas personas desaparecidas, y podemos confirmar que algunas han fallecido», ha informado sin proporcionar más detalles. Diferentes medios señalan que hay 19 desaparecidos, y que los familiares aguardan con angustia noticias sobre sus seres queridos.

«Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro. Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme de que tenía que haber sido eso», ha contado un vecino. «Es totalmente devastador ver cómo ha quedado esto», ha afirmado en declaraciones a la cadena CNN el alcalde del condado de Hickman, que ha recordado que la empresa no había tenido graves problemas de seguridad desde 2014, cuando se produjo una pequeña explosión en uno de sus almacenes.

Según su página web, la compañía, fundada hace 45 años, fabrica «diversos compuestos altamente explosivos y productos especiales para el Departamento de Defensa de EE UU y los mercados industriales estadounidenses». Ofrece un amplio catálogo de productos: desde explosivos para demoliciones y minas, hasta minas antipersona y antitanque como las claymore.

A la primera deflagración, que ha derribado estructuras y ha provocado que varios vehículos se incendien, le han seguido otras más pequeñas. Según las imágenes aéreas proporcionadas por cadenas de televisión, el accidente se habría producido en un edificio secundario situado al oeste del principal. Comparadas con imágenes de hace unos meses, se aprecia claramente que las instalaciones han desaparecido en su totalidad.

Entre las diferentes reacciones que comienzan a producirse está la del congresista Scott DesJarlais, que ha pedido a la población que rece por las víctimas.