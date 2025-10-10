Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Melania Trump durante su intervención este viernes en la Casa Blanca. Reuters

Melania Trump anuncia la vuelta de ocho niños «separados» por la guerra en Ucrania tras negociar con Putin

La primera dama estadounidense ha asegurado que continuará sus conversaciones con el Kremlin para conseguir el regreso de más menores a su país de origen

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:07

Comenta

Ocho niños ucranianos secuestrados por Rusia han sido devueltos a sus familias en Ucrania gracias a las negociaciones secretas entre la primera dama estadounidense, Melania ... Trump, y representantes rusos. En una rueda de prensa en la Casa Blanca el viernes, Melania anunció la liberación tras meses de conversaciones con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, con el objetivo de facilitar la repatriación de los menores atrapados en la guerra.

