Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

También solicitó el levantamiento de las sanciones para más de cien funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por EE UU de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción

Marianna Parraga, Matt Spetalnick y Sarah Kinosian

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:26

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y abandonar su país bajo la protección de Estados Unidos, tras ... una breve llamada el mes pasado con Donald Trump, en la que el presidente estadounidense rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la conversación. La llamada, realizada el 21 de noviembre, se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluyendo ataques contra lanchas presuntamente usadas para narcotráfico en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra y la designación del Cartel de los Soles, un grupo que según la administración en Washington incluye a Maduro, como organización terrorista.

