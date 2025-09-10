Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joe Biden y Kamala Harris, durante la investidura de Donald Trump el pasado enero. Reuters

Kamala Harris culpa al Partido Demócrata de haber dejado en manos de Biden su reelección

En sus memorias sobre los 107 Días de campaña, la vicepresidenta estadounidense denuncia el ambiente hostil de la Casa Blanca hacia su perfil

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:37

«Soy una persona leal», afirma Kamala Harris en su último libro. Nadie lo dudaba, al menos hasta ahora. En sus memorias sobre la campaña ... de la primera mujer negra en aspirar a la presidencia de EE UU por uno de los grandes partidos, la excandidata defiende a pies juntillas la capacidad intelectual y cognitiva de su jefe, Joe Biden. «Si hubiera creído que estaba incapacitado, lo hubiera dicho», asegura. «Con todo lo leal que soy al presidente Biden, lo soy más a mi país».

