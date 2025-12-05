Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nombre del presidente Donald Trump en el Instituto de la Paz en Washington. AFP

El Instituto de la Paz de EE UU ahora se apellida Trump

El presidente estadounidense ha rebautizado la misma organización sin ánimo de lucro que desmanteló a principios año y a la que ha propuesto retirar la financiación

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:55

Comenta

El Instituto de la Paz de Estados Unidos cambia su nombre a Instituto de la Paz Donald J. Trump. Así se leía este miércoles en ... el gran letrero de la entrada de su sede en Washington. La misma organización que el actual presidente estadounidense ordenó desmantelar en febrero es hoy una herramienta más para construir su imagen como mediador de conflictos internacionales y de hombre de la paz. Tras la orden ejecutiva de principios de año para desbaratar el organismo -que se saldó con el despido de prácticamente la plantilla al completo y con su director sacado de las instalaciones por las fuerzas del orden-, la institución ha pasado de apellidarse 'de Estados Unidos' a reflejar en letras nacaradas el nombre propio del líder republicano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  2. 2 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  3. 3

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  4. 4 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  5. 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  6. 6 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  7. 7

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»
  8. 8 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Instituto de la Paz de EE UU ahora se apellida Trump

El Instituto de la Paz de EE UU ahora se apellida Trump