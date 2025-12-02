Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Volodímir Zelenski, este martes a su llegada a la residencia de la presidenta irlandesa. AFP

Zelenski anuncia que el plan de paz de Trump se ha «perfeccionado»

El presidente ucraniano asegura que existe una nueva propuesta, que surge del documento elaborado con los aliados europeos en Ginebra, y pide «compromiso» a Rusia para poner fin a la guerra

María Rego

María Rego

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:50

Comenta

Las negociaciones para alumbrar un plan de paz para Ucrania se han intensificado en las últimas dos semanas y los contactos más recientes, celebrados el ... domingo en Florida, parecen haber dado frutos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado este martes que esas conversaciones mantenidas entre representantes de Washington y Kiev han permitido afinar un marco de acuerdo a partir de la propuesta elaborada a finales de noviembre en Suiza con participación europea, que matizó el texto original de 28 puntos diseñado por la Casa Blanca y el Kremlin. «El trabajo se basó en el documento de Ginebra, y ese documento ha sido perfeccionado», ha indicado Zelenski.

