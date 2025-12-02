Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

Donald Trump ya había avanzado, de forma velada, que sobre la mesa tenía planes para atacar Venezuela. No solo las narcolanchas que parten de su ... territorio, también objetivos en tierra. Y este martes lo ha verbalizado con claridad. «Vamos a acabar con esos hijos de perra», ha dicho durante la reunión con su gabinete, tras la cual ha anunciado que las operaciones terrestres arrancarán «muy pronto».

«Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto», ha sentenciado. Queda así claro que el despliegue naval que ha ordenado en las últimas semanas, liderado por el portaaviones 'USS Gerald Ford' no es solo una muestra de fuerza, sino que está dispuesto a entrar en guerra.

Y no solo contra Venezuela. Porque en su punto de mira ha puesto a otros países a los que acusa de fomentar el narcotráfico. Como Colombia, con cuyo presidente, Gustavo Petro, ha tenido agrios intercambios de palabras que ahora podrían ir más allá. «Colombia tiene fábricas enteras de cocaína«, ha justificado. No obstante, Trump deja claro que su campo de visión es mucho más amplio. »Cualquier páis que produzca drogas y las venda en nuestro país es susceptible de ser atacado», ha amenazado.

Por su parte, el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, ha subrayado que Estados Unidos no se mantendrá impasible y que detendrá «cualquier amenaza». Así ha justificado las operaciones contra las narcolanchas en las que sus militares han matado a decenas de personas. Sin duda, operaciones terrestres pueden tener un resultado mucho más devastador.