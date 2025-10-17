«España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump El presidente de EE UU vuelve a criticar al Gobierno de Sánchez por no elevar el gasto militar aunque esta vez no habla de «expulsar» al país de la Alianza

J. Gómez Peña Viernes, 17 de octubre 2025, 20:40

Antes de reunirse este viernes en privado con Volodímir Zelenski y a preguntas de los periodistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado ... de nuevo contra el Gobierno de España por negarse a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB acordado por los miembros de la OTAN en la cumbre de junio. «España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España», manifestó minutos antes de su encuentro bilateral con el mandatario ucraniano. En esta ocasión, el magnate evitó pedir la «expulsión» de España de la Alianza, algo que no está contemplado en las normas internas del organismo.

En la cumbre de la Alizanza celebrada en Países Bajos en junio, España confirmó su apoyo a la declaración que establece el 5% como umbral de gasto en defensa para 2035. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio más flexibilidad al Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra. La OTAN insiste en que esto no se traduce en una cláusula de exclusión y recalca que España tendrá que invertir por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad con la organización. El Gobierno español reitera que estos compromisos se pueden lograr dedicando solo un 2,1% del PIB al presupuesto militar y defiende que la carta «interpretativa» de Rutte le permite desvincularse del 5%. A Trump no le cuadran esas cuentas y por eso habla de falta de lealtad y sugiere represalias.

