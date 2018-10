Hasta EE UU desaira al heredero saudí Policías turcos abandonan el consulado de Arabia Saudí tras recabar pruebas sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi / EFE Trump pide dar tiempo a Riad para aclarar qué ocurrió con el periodista desaparecido pero su secretario del Tesoro ya no asistirá a la cumbre económica de Riad MIKEL AYESTARAN Jerusalén Viernes, 19 octubre 2018, 00:24

Al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, no le debieron de convencer los argumentos de la casa real saudí sobre la desaparición de Jamal Khashoggi y su primera decisión al regresar a casa fue recomendar al secretario del Tesoro la cancelación de su viaje a la cumbre económica que celebrará Riad la próxima semana. Donald Trump, por su parte, ha acabado por aceptar que «ciertamente parece» que el periodista está muerto, y advirtió de que si se confirma su asesinato, «tendrá graves consecuencias». El presidente había dicho previamente que quería una explicación de lo ocurrido antes de terminar la semana, pero Pompeo declaró que los saudíes necesitan «unos pocos días más» para concluir la investigación. Mientras EEUU pide tiempo, los expertos turcos intensifican unas pesquisas que se alargaron durante doce horas en el Consulado y la residencia del cónsul y se extendieron ayer incluso a algunos bosques de las afueras de Estambul, según las cadenas de televisión locales.

Khashoggi desapareció el día 2, tras acudir a su Consulado de Estambul para un trámite relativo a su próximo matrimonio. Las cámaras captaron su entrada pero nadie le vio salir. La información que fuentes anónimas turcas filtran a los medios refuerza la hipótesis de que fue brutalmente asesinado y su cuerpo, descuartizado. Los saudíes lo niegan.

En medio de la conmoción internacional, 'The Washington Post', con el que colaboraba en la sección de Opinión, publicó su última columna. En el texto, enviado al periódico por su traductor al día siguiente de su desaparición, Khashoggi lamenta «la falta de libertad de expresión» en el mundo árabe. La responsable de Opinión del diario, Karen Attiah, explicó que en un principio frenaron «la publicación porque esperábamos que Jamal volviera para que él y yo lo pudiéramos editar juntos. Ahora tengo que aceptarlo: eso no va a suceder».

Desbandada general

Conforme avanza la investigación y se conocen nuevas filtraciones, la presión crece en torno a Arabia Saudí y más países y entidades se retiran de la segunda edición de la conferencia Iniciativa de Inversión Futura, prevista para el martes y miércoles en Riad, el 'Davos del desierto'. Los últimos en borrarse de la lista fueron el ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, y el secretario de Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. La decisión de Washington se adoptó «a partir del informe del secretario Pompeo», que esta semana viajó a Riad y Ankara para tener información de primera mano de la investigación. Una medida sin precedentes en la relación entre estos dos aliados.

Los medios turcos no paran de ofrecer detalles. El diario 'Sabah' repasó los movimientos en Estambul del «jefe del equipo de ejecución». Se trataría de Maher Abdulaziz Mutreb, identificado por las autoridades turcas como uno de los 15 agentes enviados por Riad para «asesinar» al periodista. 'The New York Times' recordó que se trata de una figura muy próxima al príncipe heredero Mohamed bin Salmán, a quien acompañó en su viaje a EEUU en marzo, así como a Madrid y París en abril. Un diario informó también de la muerte de uno de estos agentes en un accidente de tráfico en Riad sin aportar detalles ni la fuente del suceso.