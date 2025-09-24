Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios coches dañados por el supertifón 'Ragasa' en Hualien (Taiwán). Reuters

El supertifón 'Ragasa' causa al menos 17 muertos en el sur de Asia

El ciclón golpea Hong Kong y avanza hacia China continental

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:17

El supertifón 'Ragasa' prosigue su destructivo camino por el sur de Asia. Sus lluvias torrenciales y vientos huracanados, los más violentos en un lustro, golpean ... este miércoles Hong Kong y se adentran en China continental tras haber pasado por Taiwán y Filipinas, con un balance de fallecidos que en las últimas horas se eleva a 17.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El supertifón 'Ragasa' causa al menos 17 muertos en el sur de Asia

El supertifón &#039;Ragasa&#039; causa al menos 17 muertos en el sur de Asia