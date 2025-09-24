El supertifón 'Ragasa' causa al menos 17 muertos en el sur de Asia

El supertifón 'Ragasa' prosigue su destructivo camino por el sur de Asia. Sus lluvias torrenciales y vientos huracanados, los más violentos en un lustro, golpean ... este miércoles Hong Kong y se adentran en China continental tras haber pasado por Taiwán y Filipinas, con un balance de fallecidos que en las últimas horas se eleva a 17.

La inminente llegada de 'Ragasa' había causado el pánico este fin de semana en Hong Kong, con sus residentes haciendo cola durante horas ante los supermercados hasta acabar con muchas de sus provisiones. A primera hora del miércoles, el Gobierno ha emitido su máxima alerta y ha informado de que 727 personas han acudido a los 49 refugios temporales instalados por el territorio.

De momento no se han producido importantes pérdidas, aunque el tráfico aéreo se ha visto afectado y fuertes olas han golpeado la línea de costa, anegando varias carreteras próximas a complejos residenciales. Las autoridades han advertido que el previsible aumento del nivel del mar podría alcanzar niveles similares a los registrados durante el tifón 'Hato' en 2017 y el tifón 'Mangkhut' en 2018, los cuales causaron cuantiosos daños materiales.

'Ragasa' ha alcanzado vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, cotas equivalentes a las de un supertifón de categoría cinco. Las previsiones apuntan a que mantendrá esta intensidad mientras se adentra a partir del mediodía (hora local) en la provincia china de Cantón. Allí, las autoridades locales ya han evacuado a más de 770.000 personas, de acuerdo a la televisión estatal CCTV.

Un hombre sostiene a su perro mientras camina por una calle de Macao; sacos de arena se apilan frente a un restaurante en Hong Kong y el lodo cubre una céntrica arteria de Hualien (Taiwán). AFP/EFE/Reuters

El ciclón también afectará a Macao, y en previsión de ellos el centro mundial del juego también ha emitido la alerta máxima. Sus casinos, cerrados desde el martes, continuarán sin estar operativos a lo largo de la jornada y sus huéspedes tienen prohibido abandonar sus alojamientos.

Daños crecientes

En Taiwán, mientras tanto, comienzan a cuantificar las consecuencias. Estas han resultado especialmente destructivas en Hualien, donde el lago Matai'an Creek se ha desbordado a causa de las cuantiosas lluvias, provocando la inundación de Guangfu, una localidad vecina. La cifra de fallecidos se ha elevado a 14, según datos proporcionados por el departamento de bomberos.

El nombre 'Ragasa' procede del tagalo y hace referencia a un «movimiento rápido» o «aceleración repentina». Este supertifón, originado sobre el Pacífico occidental, tocó tierra este lunes en Filipinas, donde también se le conoce como 'Nando', causando al menos 3 muertos, 9 heridos y 17.500 desplazados.