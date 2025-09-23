El supertifón 'Ragasa' paraliza a Hong Kong

Tras atravesar la víspera el norte de Filipinas y causar daños devastadores, el supertifón 'Ragasa' -el mayor del mundo en lo que va de año- ... avanza rumbo a Hong Kong, donde las autoridades han ordenado el cierre a cal y canto del territorio. La tormenta, que se prevé que arribe a la excolonia británica a última hora de este martes con vientos de más de 200 kilómetros por hora, ha obligado al Gobierno a suspender todas las clases. También se han cancelado casi la totalidad de los vuelos, unos 700, y se ha pedido a la población que se mantenga confinada en sus casas hasta que pase el peligro.

Hong Kong ha emitido la señal de tifón 8, la tercera más alta, a las 14:20 hora local de este martes, que insta a la mayoría de los negocios y servicios de transporte a cerrar ya que se espera que el tiempo empeore rápidamente a última hora de la jornada. El observatorio meterológico contempla incluso elevar la alarma al nivel máxima en las próximas horas ya que se esperaban vientos huracanados en alta mar y en zonas altas, así como fuertes lluvias y marejadas en la densamente poblada ciudad. De hecho, se teme que 'Ragasa' podría convertirse en la «tormenta más dañina» que se recuerda desde 'Mangkhut' en 2018, que dejó pérdidas económicas valoradas en unos 590 millones de euros.

El supertifón, que se dirige a gran velocidad a las costas de la provincia china de Guangdong, se espera que golpe con fuerza no solo a Hong Kong, sino también la zona continental del gigante asiático y Taiwán, donde se han reportado ya 60 centímetros de lluvia en su este montañoso y 25 heridos mientras continúna las interrupciones en el transporte por segundo día consecutivo el martes y se han suspendido 273 vuelos. La tormenta ha desatado el pánico entre los habitantes de la región, que se han abalanzado a los supermercados, dejando estanterías completamente vacías ante el temor de quedarse sin productos básicos por el cierre de los comercios.

NOW: Based on the videos I received, I can confirm this is a disaster near Guangfu Township, Hualien County, Taiwan.



Typhoon #Ragasa is passing near Taiwan. pic.twitter.com/rzI4fpU3CV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025

En imágenes compartidas en redes sociales podía verse a residentes de Hong Kong sellando con cinta adhesiva las ventanas de las casas y negocios de toda la ciudad, con la esperanza de que pudieran ayudar a reducir el riesgo de rotura de cristales. Las autoridades, entretanto, han distribuido sacos de arena a los residentes para reforzar sus casas en las zonas bajas, donde se temen inundaciones.

En China, a su vez, más de 10 ciudades de Guangdong, incluido el centro tecnológico Shenzhen y la ciudad costera de Zhuhai, han suspendido trabajos, servicios de transporte y escuelas debido a advertencias de marejadas ciclónicas y olas altas. El Centro de Pronóstico Ambiental de China ha advertido que la costa podría ser golpeada por olas de hasta siete metros.

#Filipinas l Impactantes imágenes desde Batan, donde el supertifón Ragasa, categoría 5, esta castigando la zona con vientos sostenidos de hasta 290 km/h y una presión central mínima de 905 MBAR.



La isla Babuyan quedó en el centro del supertifón pic.twitter.com/Q7857JXdp4 — Señal Capital (@senalcapital) September 22, 2025

En Shenzhen, las autoridades han preparado más de 800 refugios de emergencia, mientras que en el distrito Nanshan de la ciudad, los equipos estaban cortando ramas de árboles con motosierra a lo largo de las carreteras principales en preparación para el tifón.

Los residentes de Macao, el mayor centro de juegos de azar del mundo, también se preparan para un impacto significativo. Todos sus casinos se verán obligados a cerrar a las 17:00 (09:00 GMT), cuando la antigua colonia portuguesa levante su alerta de tifón a 8.