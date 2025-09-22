Cientos de vuelos cancelados y miles de evacuados en Filipinas y Hong Kong por un supertifón

La llegada del supertifón 'Ragasa', con fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 300 kilómetros por hora, ha desatado las alarmas en el sudeste ... asiático. La tormenta, que ya ha tocado tierra en la isla filipina de Calayan y avanza por el norte del país causando graves destrozos, ha obligado a las autoridades de Manila a evacuar a más de 10.000 personas. No son los únicos que se preparan para lo peor. En Hong Kong, el Gobierno ha anunciado este lunes que mañana se verán obligados a cancelar más de 500 vuelos y prepara el traslado de casi medio millón de personas de la localidad de Shenzhen, en el sur de China.

El martes, a partir de las 18.00 hora local (10H00 GMT), «los vuelos de Cathay Pacific que llegan y salen del aeropuerto internacional de Hong Kong dejarán de operar hasta el jueves», indicó un portavoz de la aerolínea en una conferencia de prensa. «Actualmente se prevé la cancelación de más de 500 trayectos», añadió. Entretanto, en Shenzhen las autoridades han avanzado en la cuenta de WeChat de Gestión de Emergencias que preparan el desalojo de 400.000 residentes a zonas seguras ante el inminente azote del supertifón, que está cruzando actualmente el estrecho de Luzón, entre el sur de Taiwán y el norte de Filipinas, y se prevé que toque tierra mañana en la excolonia británica y al sur de China.

WATCH: Strong waves already reached residential areas in Brgy. Balatubat, Camiguin Island in Calayan, Cagayan, which is now on Signal No. 5, as #NandoPH intensifies. |🎥: Elma Mariano via @AdrianINQ



•⁠ ⁠Follow live updates here: https://t.co/9DYYulZhFA pic.twitter.com/Gcb6NJEEOs — Inquirer (@inquirerdotnet) September 22, 2025

Con vientos de 215 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 295 km/h, 'Ragasa' tocó tierra este lunes en la isla de Calayan, ubicada en la provincia norteña de Cagayan, lo que aumenta el riesgo de marejadas ciclónicas superiores a tres metros, advirió la agencia meteorológica estatal. Las vecinas islas Babuyan permanecen bajo una señal de alerta de tormenta de alto nivel y se ha recomendado a los residentes mantenerse alejados de las zonas costeras y las riberas de los ríos.

Los vídeos compartidos por las agencias de desastres muestran a la región Cagayán olas de gran envergadura y arboles zarandeados por los intensos vientos y las fuertes lluvias del meteoro. La virulencia de 'Ragasa' ha llevado al Gobierno a suspender trabajos y clases en Metro Manila y grandes partes de Luzón mientras las bandas de precipitaciones externas han comenzado a sentirse, con las consecuentes advertencias de cortes de energía, deslizamientos de tierra, inundaciones y marejadas. Asimismo, las aerolíneas han cancelado ya dos docenas de vuelos nacionales, la mayoría de los cuales conectan con los principales centros de Luzón, mientras que los puertos han suspendido los servicios de ferry.

Happening Now: Destructive winds currently hammering Santa Ana, Cagayan as Super Typhoon #NandoPH / #RAGASA moves closer. Santa Ana is currently under Wind Signal No.4 by PAGASA.



Video: Totel De la Rosa | Facebook pic.twitter.com/rC2k5LoM0F — Philippine Weather (@Phil_Weather) September 22, 2025

Aunque Ragasa no impactará directamente a Taiwán, se espera que sus bandas exteriores provoquen fuertes lluvias en la costa este de la isla, escasamente poblada. Las autoridades de Taipéi han emitido alertas terrestres y marítimas, además de anunciar la cancelación de 146 vuelos nacionales y evacuar a más de 900 personas de las zonas montañosas del sur y el este. El Ministerio de Defensa de Vietnam, por su parte, ha ordenado a sus fuerzas que vigilen la tormenta y se preparen para una posible llegada a tierra a finales de esta semana.

Las autoridades chinas, entretanto, han activado medidas de control de inundaciones en varias provincias del sur, advirtiendo de fuertes precipitaciones a partir del martes por la noche. Macao y Zhuhai también se preparan para el impacto con cierres de escuelas y planes de evacuación en marcha.