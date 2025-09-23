El tifón que sacude Filipinas y China obliga a evacuar a más de 770.000 personas

Hace dos días que 'Ragasa' tocó tierra y las cifras que ha dejado a su paso desde entonces, primero en Filipinas y ahora en China, ... demuestran por qué ha recibido el título de supertifón. La peor tormenta del año ha obligado hasta el momento a evacuar a cientos de miles de personas y a suspender más de medio millar de vuelos, sus rachas máximas de viento han superado los 260 kilómetros por hora y las lluvias se preveía anoche que fueran torrenciales, con 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Y eso que el ciclón se ha debilitado a lo largo de su trayectoria, que se espera que atraviese el miércoles la costa de la provincia china de Cantón, que limita con Hong Kong y Macao, los otros territorios en alerta.

'Ragasa' tocó tierra el lunes en Cagayan, en el norte de Filipinas, donde causó al menos tres muertos y miles de evacuaciones ante las intensas lluvias y ráfagas de viento que arrancaron árboles y tejados. Un día después, unos 400.000 vecinos tuvieron que buscar refugio en la ciudad china de Shenzhen que, como otras diez grandes urbes del sur del país, suspendieron la jornada laboral y escolar así como el transporte público. En la región de Cantón la orden de abandonar sus casas se extendió a un total de 770.000 residentes. Y, este martes, la «severa amenaza» se cernía sobre Hong Kong, que quedó paralizado tras lanzar la señal de tifón 8 –la tercera más alta posible– y advertir sobre el posible aumento del nivel del mar.

Las autoridades de la antigua colonia británica distribuyeron sacos de arena para reforzar las viviendas situadas en las zonas de bajas y las ventanas de casas y negocios fueron selladas con cinta adhesiva. Pero, pese a la recomendación de no pisar la calle, muchos vaciaron los supermercados ante el temor de quedarse sin productos básicos. «El clima se deteriorará rápidamente durante la noche, con vientos que se intensificarán rápidamente», vaticinaban este martes los expertos, que temían que Hong Kong amaneciera el miércoles con importantes destrozos. Los aeropuertos, con más de 700 vuelos cancelados, apenas tendrán actividad hasta mañana.

Hong Kong está en alerta por la subida del nivel del mar y Macao decidió cerrar todos sus casinos

La vecina Macao, el mayor centro de juegos de azar del mundo, se preparaba este martes también para el impacto de 'Ragasa' y cerró todos sus casinos. Mientras, en Taiwán, la tormenta provocó el desbordamiento de un lago barrera en las montañas de Hualien, lo que causó al menos dos muertos y una treintena de desaparecidos.