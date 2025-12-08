Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carteles electorales en el distrito hongkonés de Tai Po. AFP

Los hongkoneses ignoran las elecciones «solo para patriotas»

La cita, marcada por el luto por el incendio de Wang Fuk y el control del autoritarismo chino, mantiene la participación en cotas mínimas históricas

Jaime Santirso

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:18

Bajo el luto por el incendio en un complejo residencial que la semana previa acabó con la vida de al menos 159 personas y ... el férreo control del autoritarismo chino, los hongkoneses acudían este domingo a las urnas con motivo de las elecciones al Consejo Legislativo, el órgano parlamentario del territorio. Una vez más, estos se han expresado con la única forma de protesta tolerada: el silencio.

