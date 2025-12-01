Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los ramos de flores llenan las inmediaciones de las torres en recuerdo de las víctimas. Reuters

Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong

La empresa ejecutora de las obras habría mezclado tejidos homologados con otros de baja calidad en las redes de los andamios que cubrían los edificios para reducir el gasto

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:28

Comenta

Cinco días después, siguen aumentando las cifras del incendio del complejo residencial de Wang Fuk en Hong Kong, el más devastador registrado en el territorio ... en siete décadas. Los operativos de rescate que todavía peinan los siete edificios carbonizados –de 31 plantas cada uno y hogar en total de unas 4.500 personas– han retirado este lunes otros cinco cadáveres, lo que eleva el número oficial de fallecidos a 151. La situación de más de cuarenta individuos aún no se ha esclarecido.

