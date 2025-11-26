Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Venezuela ataca a la mano derecha de Trump: «Rubio tiene ínfulas de conquistador»

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista, advierte al secretario de Estado norteamericano que «se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenirnos»

María Rego

María Rego

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

El tono del enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos ha subido en las últimas horas unos cuantos decibelios. El responsable esta vez de enturbiar aún ... más las relaciones entre ambos países ha sido uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro, su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien ha arremetido contra la mano derecha de Donald Trump. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha sido objeto de su ira durante una marcha de apoyo al régimen chavista en Caracas. «Imbécil» o «payaso» son algunos de los insultos que ha recibido el exsenador por Florida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Venezuela ataca a la mano derecha de Trump: «Rubio tiene ínfulas de conquistador»

Venezuela ataca a la mano derecha de Trump: «Rubio tiene ínfulas de conquistador»