El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' contra el narco en Latinoamérica

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció en la noche del jueves la operación militar 'Southern Spear' (Lanza del sur), para combatir el narcotráfico ... en Latinoamérica, que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela. En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Aunque no lo especifica, se da a entender que el nombre podría englobar el nutrido despliegue militar que EE UU mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana, desde este verano.

El anuncio de Hegseth se produce días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones 'USS Gerald Ford' y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto. Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de «ilegítimo», y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, con la muerte de unos 70 de sus ocupantes. Washington asegura que eran lanchas que transportaban fentanilo a EE UU.

«Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente», subrayó ayer Hegseth.