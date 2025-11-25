Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros varados viajeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas, tras suspender sus vuelos varias compañías. EFE

España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela

El Ministerio de Exteriores pide desplazarse al país latinoamericano solo en caso «necesario» tras las cancelaciones de vuelos de más de media docena de aerolíneas

I. Ugalde

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

El aislamiento mundial de Venezuela tras las últimas amenazas militares estadounidenses se ha agravado este martes al secundar España la decisión tomada a última hora ... del lunes por Alemania de desaconsejar a sus ciudadanos los viajes al país latinoamericano. En una nota emitida por el Ministerio de Exteriores que lidera José Manuel Albares, se insta a la población a evitar cualquier desplazamiento al territorio, «salvo que sea necesario» debido a «la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, entre otras)».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  8. 8 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  9. 9

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  10. 10 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela

España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela