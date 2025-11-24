Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las milicias bolivarianas se preparan ante la posibilidad de un ataque del ejército estadounidense. EFE

La designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista cerca aún más a Maduro

Con esta nueva calificación, Trump abre la puerta a una intervención del Pentágono en Venezuela

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:24

El gobierno de Donald Trump aumentó este lunes la presión sobre Venezuela al designar de forma oficial como grupo terrorista al Cártel de los Soles. ... Esta organización de narcotráfico, que hasta antes del primer gobierno de Trump solo existía como una expresión popular, se eleva oficialmente a «organización terrorista extranjera». Es una expresión que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha utilizado otras veces para equiparar los ataques militares contra las narcolanchas a los ejercidos en el pasado contra miembros de Al-Qaeda.

