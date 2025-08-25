Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roy Barreras.
Roy Barreras | Expresidente del Senado en Colombia

«Los responsables públicos no tenemos tiempo ni derecho al miedo»

El político, que aún no sabe si se presentará a los comicios del próximo año, defiende «la fuerza del Estado» como vía para combatir el crimen

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:22

Roy Barreras (Cali, 1963) es médico, profesor y escritor, y atesora una larga carrera política que le ha llevado a ejercer como embajador de Colombia ... ante el Reino Unido hasta el pasado abril o presidente del Senado entre 2022 y 2023. Afín, según muchas voces, al actual presidente, el izquierdista Gustavo Petro, todavía no ha decidido si se postulará como aspirante –Fuerza de la Paz es su partido– a las próximas elecciones generales del país latinoamericano, previstas para la primavera de 2026, aunque reconoce que tras el asesinato, a principios del pasado junio, del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay «nadie se siente seguro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8

    Cuando los Larios huyeron por el tejado de su palacio
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Los responsables públicos no tenemos tiempo ni derecho al miedo»

«Los responsables públicos no tenemos tiempo ni derecho al miedo»