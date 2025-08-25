Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un retrato del asesinado Miguel Uribe en su velatorio. EFE

El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados

Los precandidatos a relevar a Gustavo Petro en 2026, cuando se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales, se encuentran en el punto de mira

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:23

El temor a un atentado se ha instalado en el cuerpo de los catorce políticos que aspiran a luchar por la presidencia de Colombia en ... las elecciones de 2026. Motivos no les faltan. En junio, el precandidato de Cambio Radical, Miguel Uribe Turbay, recibió tres tiros durante un mitin en Bogotá y murió dos meses después en la clínica donde fue ingresado. Hace semana y media, el representante a la Cámara por la misma formación Julio César Triana salió ileso de un ataque de bala en Huila. Y el pasado jueves dos atentados simultáneos causaron una veintena de muertos –trece de ellos policías– y más de setenta heridos en Antioquía y Cali. El Gobierno de Gustavo Petro así como la Unidad Nacional de Protección (UNP), vinculada al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el ejército están en máxima alerta.

