Miguel Uribe Turbay. EFE

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

El político de Centro Democrático permanecía ingresado desde el 7 de junio en una clínica de Bogota y no ha podido superar una hemorragia en el sistema nervioso

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:07

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial colombiano, ha fallecido en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogota, como consecuencia de las ... lesiones que sufría desde el pasado 7 de junio cuando fue acribillado durante un mitin en la capital. De 39 años, el político de Centro Democrático se encontraba en estado muy grave pese a haber iniciado una fase de neurorehabilitación, pero una hemorragia en el sistema nervioso central volvió a sumirle en situación crítica este fin de semana. Los médicos no han conseguido remontar este nuevo episodio y han certificado la muerte del joven político.

