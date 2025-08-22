Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar del atentado en Cali, donde explotó un camión bomba. Reuters

Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro

El derribo de un helicóptero de la Policía y un camión bomba junto a una base militar causan 20 muertos y más de 70 heridos en Colombia

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:04

Colombia se asoma de nuevo al abismo de la violencia. Los dos atentados registrados el jueves en Antioquía, en el noroeste, y Cali, en el ... suroeste, con una veintena de fallecidos y más de setenta heridos como resultado, han devuelto al país latinoamericano al pasado. «Ha sido un día de muerte», asumió el presidente, Gustavo Petro, quien acusó a los terroristas de tratar de «irradiar pánico» entre la población civil. El doble episodio fue respondido con el refuerzo del despliegue militar en las regiones donde se produjeron los crímenes y con el arresto, al cierre de esta edición, de dos hombres como sospechosos de estar detrás del segundo suceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  5. 5 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  6. 6 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  7. 7 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  8. 8 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  10. 10 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro

Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro