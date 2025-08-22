Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Policías retiran escombros del lugar de la explosión en Cali. AFP

Una violencia indómita

Jerónimo Ríos

Doctor de Geografía Política, Geopolítica y Estudios Latinoamericanos

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:12

Colombia ha sufrido el conflicto armado más longevo y violento de la historia del largo siglo XX latinoamericano. A pesar de que el acuerdo de ... paz con la guerrilla de las FARC-EP supuso un punto de inflexión de gran valor, muchas urgencias quedaron sin resolver. El tablero se alimentaba de otras formaciones armadas, como el ELN o estructuras herederas del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, que permanecían activas. Asimismo, producto de que la paz no es la ausencia de la violencia sino de las condiciones que la soportan, la cronicidad del narcotráfico y demás economías ilegales, sumada a una institucionalidad que, en buena parte de la geografía o está suplantada o cohabitada por la criminalidad, nutren una realidad en la que la violencia encuentra una perfecta razón de ser.

