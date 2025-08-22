Una violencia indómita

Colombia ha sufrido el conflicto armado más longevo y violento de la historia del largo siglo XX latinoamericano. A pesar de que el acuerdo de ... paz con la guerrilla de las FARC-EP supuso un punto de inflexión de gran valor, muchas urgencias quedaron sin resolver. El tablero se alimentaba de otras formaciones armadas, como el ELN o estructuras herederas del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, que permanecían activas. Asimismo, producto de que la paz no es la ausencia de la violencia sino de las condiciones que la soportan, la cronicidad del narcotráfico y demás economías ilegales, sumada a una institucionalidad que, en buena parte de la geografía o está suplantada o cohabitada por la criminalidad, nutren una realidad en la que la violencia encuentra una perfecta razón de ser.

Los intentos de la «paz total», personificada en Gustavo Petro, tenían todo para fracasar. La ausencia de un marco negociador en el Congreso; la propuesta de diferentes tipos de paces, interlocuciones, agencias y exigencias, en función del actor armado; y la renuencia a una política dura de seguridad, que no es excluyente de una política de negociación, fueron tres elementos que, sumados a la cronicidad del narcotráfico y el Estado débil colombiano, presentan un horizonte poco promisorio para el país. Tres elementos que, de paso, desdicen lo mucho que se ha indagado al respecto desde el campo de la investigación para la paz.

La amenaza terrorista proviene de más de una veintena de estructuras armadas que conviven, confrontan y modifican sus patrones de criminalidad en función del momento y del lugar, dificultando sobremanera la respuesta del Estado. Ante un escenario de incertidumbre política y futura disputa electoral, es posible que esta violencia indómita, expresada en clave urbana y mucho más impactante que la que cada día acontece en la Colombia periférica, siga dejándonos imágenes que, por desgracia, son más cotidianidad que pasado lejano.