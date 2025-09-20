Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trump ha enviado aviones de combate F-35 a Puerto Rico como parte de su lucha contra los cárteles de la droga. AFP

EE UU, en pie de guerra con Colombia y Venezuela por el narcotráfico

El Gobierno Trump enfada a Bogotá al retirar la certificación de aliado contra las drogas mientras Caracas le reta por atacar barcos cerca de sus costas

Dagoberto Escorcia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:11

En su deriva autoritaria el Gobierno estadounidense de Donald Trump ha encendido su foco hacia Colombia y Venezuela tras amenazar a Brasil. Primero negó las ... visas y deportó a muchos ciudadanos de estos países. Después ha enviado parte de su poderoso armamento marítimo a las costas de Venezuela, desde donde ataca a cualquier embarcación que le parece sospechosa de llevar estupefacientes. Y esta semana ha retirado la certificación de aliado antidrogas a las dos naciones y a Bolivia al estimar que fracasaron en la lucha contra los narcos.

