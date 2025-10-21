La Justicia colombiana revoca la condena de 12 años del expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá dictaminó este martes la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, ... tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera instancia, en el marco de un caso que se remonta a 2012.

El juez Manuel Antonio Merchán declaró inocente a Uribe y cargó contra el primer fallo, alegando que presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.

Según añadió el magistrado, la jueza que condenó en Uribe, Sandra Heredia, basó su decisión en apreciaciones subjetivas y evidenció el «sesgo» contra el también exsenador. Así, recalcó que la decisión de primera instancia utilizó premisas vagas, genéricas y sesgadas.

Primero, Merchán sentenció que «no se acreditó» que Uribe «hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal», por lo que anunció que la sala revocaba la condena impuesta y le absolvía del delito de soborno. Posteriormente, concluyó que la condena por fraude procesal carecía de sustento probatorio y jurídico, absolviéndole también de este cargo.

Rifirrafe político

No obstante, el asunto está lejos de quedar cerrado. Las partes pueden todavía presentar alegaciones al Tribunal Supremo, que contará con cinco años de plazo para decidir el futuro de un caso en el que muchos ven motivaciones políticas.

No en vano, este martes el actual presidente, Gustavo Petro, mostró su total desacuerdo con la absolución de Uribe. «Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia», señaló en X, donde también aprovechó para arremeter contra Donald Trump. «Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país», agregó el presidente en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.

Todo lo contrario sostuvo el también expresidente Iván Duque, elegido en 2018 por el partido de derecha Centro Democrático, fundado y liderado por Uribe, celebró la decisión judicial y la calificó de una «gran victoria de la democracia y del imperio de la ley». Y se congratuló de que «la inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido».