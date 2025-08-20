Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

La Justicia de Colombia ordena la libertad de Uribe mientras se resuelve su recurso

De 73 años, fue condenado el pasado 1 de agosto a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación pena

T. Nieva

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:42

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó ayer la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado el pasado 1 de ... agosto a 12 años de prisión domiciliaria, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. El ex mandatario, de 73 años, fue sentenciado por fraude procesal y soborno en actuación penal, al ordenar a un abogado que sobornara a paramilitares encarcelados para desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con sus organizaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  4. 4 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  5. 5 Segundo incendio forestal consecutivo en la capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real
  9. 9 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este
  10. 10 ¿Un euro o una multa? El alcoholímetro automático llega a la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Justicia de Colombia ordena la libertad de Uribe mientras se resuelve su recurso

La Justicia de Colombia ordena la libertad de Uribe mientras se resuelve su recurso