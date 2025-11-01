El Frente Polisario reivindica el derecho a la soberanía saharaui

La inédita resolución adoptada el viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU que respalda que el Sáhara Occidental sea considerado un territorio autónomo ... dentro de Marruecos ha desatado un fuerte rechazo por parte del Frente Polisario. La organización, en profundo desacuerdo con el posicionamiento de Naciones Unidas, ha dejado claro que no participará en negociaciones que estén basadas en «propuestas» que «legitimen la ocupación» de la antigua colonia española.

El movimiento de liberación saharaui ha lamentado en un comunicado que la resolución aprobada la víspera por el máximo órgano decisor de la ONU incluye «elementos» que «vulneran el estatus internacional del Sáhara Occidental como la cuestión de la descolonización, socavan los cimientos del proceso de paz auspiciado por Naciones Unidas y frustran los esfuerzos» implementados hasta ahora por su secretario general, António Guterres, y de su enviado especial, Staffan de Mistura.

Por estas razones, el Frente Polisario advierte de que no formará parte de «ningún proceso político ni negociación basada en propuestas que busquen legitimar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y privar al pueblo saharaui de su derecho inalienable, innegociable e imprescriptible a la libre determinación y soberanía sobre su patria». Así lo ha defendido esta agrupación fundada formalmente en 1973 con el objetivo de luchar por la independencia de la excolonia española, si bien ha mostrado su «firme disposición a participar de manera constructiva en el proceso de paz» impulsado hasta ahora por la ONU, al margen de la última resolución del Consejo.

«Las posturas unilaterales que pretenden sacrificar el Estado de derecho, la justicia y la paz en aras de beneficios políticos a corto plazo solo agravarán el conflicto y pondrán en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de toda la región», ha subrayado la organización, según una nota recogida por la agencia de noticias saharaui SPS poco después de la votación en Naciones Unidas que fue altamente celebrada por el rey marroquí Mohamed VI.

Frente al regocijo de Rabat por «un hito histórico», el Frente Polisario no ocultó su decepción ya que recordó que este mismo mes, a poco más de una semana de la cita en el Consejo de Seguridad de la ONU, presentó a Guterres una nueva propuesta para relanzar las negociaciones con Marruecos con vistas a alcanzar una solución que «prevea la autodeterminación del pueblo saharaui».

«Presentamos una versión ampliada de la propuesta de 2007 el 20 de octubre de 2025, como prueba del sincero compromiso con el logro de una paz justa y duradera. Seguimos dispuestos a participar constructivamente en el proceso de paz y a entablar negociaciones directas con la otra parte, con base al contenido de la propuesta ampliada y de conformidad con las resoluciones», sentenció.