Voluntarios y técnicos trabajan en la primera fosa común de Campillos durante la campaña de exhumación realizada este verano. SUR

Voluntarios en la exhumación de Campillos: «Me impactó ver 20 cuerpos apilados en un metro de tierra»

Jóvenes participantes narran su experiencia en las fosas comunes, donde se estima que podrían recuperarse hasta 200 víctimas de la Guerra Civil tras la segunda fase, que arrancará en 2026

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23

La primera fase de la exhumación en el cementerio municipal de Campillos no solo ha dejado un balance histórico con 73 cuerpos recuperados, sino también ... una huella profunda en quienes participaron en ella como voluntarios. Jóvenes estudiantes, en su mayoría de la Universidad de Málaga, se unieron al equipo técnico durante semanas de calor intenso para excavar la primera de las dos fosas localizadas. Entre ellos, Irene Ciudad, quien reconoce que lo que más le impresionó fue comprobar la magnitud de los enterramientos. «Me impactó ver 20 cuerpos apilados en un metro de tierra y uno de ellos con las manos atadas a la espalda», resume.

