La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, durante la rueda de prensa. SUR
SUR Ronda

Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»

La regidora defiende que no era alcaldesa en 2018, recuerda que las cestas de Navidad estaban avaladas por sentencia y que el Tribunal de Cuentas ya archivó las supuestas irregularidades en el caso de la empresa de limpieza

Julio J. Portabales

Ronda

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:52

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, ha respondido públicamente al escrito de acusación presentado por la Fiscalía en el caso de la empresa municipal ... de limpieza de Ronda, Soliarsa. La cual solicita cinco años de prisión e inhabilitación tanto para ella como para su antecesora, la socialista María Teresa Valdenebro. En una comparecencia ante los medios, Fernández calificó el documento de «lleno de errores de bulto» y aseguró que afronta esta situación «con preocupación, pero también con serenidad».

