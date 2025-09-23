Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reconstruida la cubierta del colegio Maruja Mallo de Alhaurín de la Torre afectada por la dana

El proyecto está dentro de la inversión municipal de 150.000 euros para la puesta a punto de los centros educativos

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:50

Alhaurín de la Torre culmina otra obra con la que arregla daños causados por las danas de final de 2024 y comienzos de 2025 en ... equipamientos públicos, como las que hay en marcha en el caso del pabellón Blas Infante, la sede este temporada del Unicaja Sub-22. En el caso de los centros educativos, la Administración local ha tenido que reconstruir la cubierta del polideportivo del colegio Maruja Mallo, dañada por las fuertes lluvias. También ha sido necesario intervenir en la entrada principal, con la retirada del terreno deteriorado y la instalación de un nuevo pavimento de césped artificial.

