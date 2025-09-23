Reconstruida la cubierta del colegio Maruja Mallo de Alhaurín de la Torre afectada por la dana

Alhaurín de la Torre culmina otra obra con la que arregla daños causados por las danas de final de 2024 y comienzos de 2025 en ... equipamientos públicos, como las que hay en marcha en el caso del pabellón Blas Infante, la sede este temporada del Unicaja Sub-22. En el caso de los centros educativos, la Administración local ha tenido que reconstruir la cubierta del polideportivo del colegio Maruja Mallo, dañada por las fuertes lluvias. También ha sido necesario intervenir en la entrada principal, con la retirada del terreno deteriorado y la instalación de un nuevo pavimento de césped artificial.

Estos trabajos han estado enmarcados en el presupuesto destinado al mantenimiento y mejoras de los colegios alhaurinos, que ha rondado los 150.000 euros y que han estado coordinados por las áreas de Educación y de Servicios Operativos, en función de las prioridades y necesidades que plantea la comunidad educativa.

En el Isaac Peral se ha acometido una completa reforma de la conserjería, con renovación de tabiquería, solería, carpintería, instalación eléctrica y trabajos de pintura. Asimismo, se ha reparado la red de fontanería en uno de los baños, se ha reparado el muro exterior y se ha colocado una nueva red en el patio para evitar que se pierdan los balones y material deportivo.

El colegio Algazara ha sido el escenario de tareas de decoración de vinilos decorativos, tras la reparación y preparación de las paredes; además, se ha reparado el patio de entrada y colocado nuevos tubos de saneamiento.

En el Torrijo: se ha procedido a la sustitución de la malla del vallado perimetral y a la colocación de nuevas canaletas y desagües para optimizar la evacuación de aguas.

En el San Sebastián, la obra principal ha afectado a las cubiertas superiores, que se encontraban deterioradas. Los trabajos han abarcado la impermeabilización, limpieza, reparación de soportes, sustitución de sumideros y el tratamiento superficial de las humedades del perímetro, lo que en la práctica ha dado como resultado dos cubiertas completamente nuevas para prevenir humedades, filtraciones y goteras.

A todo ello hay que sumar los trabajos de mantenimiento, jardinería, limpieza y pequeñas reparaciones en los centros.

El alcalde, Joaquín Villanova, que junto a la concejala de Educación, Pilar Conde, y el edil delegado de Servicios Operativos, Rodrigo Jiménez, ha visitado las instalaciones para comprobar de primera mano el resultado de estas labores, ha destacado la necesidad de atender cada verano las demandas planteadas por las direcciones y la comunidad escolar, con el fin de garantizar espacios seguros, modernos y adecuados para el aprendizaje.

Coeducación

Por otro lado, la edil delegada de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, junto a personal de las áreas que dirige, ha mantenido un encuentro de coordinación con directores y docentes de los colegios de Infantil y Primaria para abordar el trabajo en materia de Coeducación. Son acciones impulsadas desde el Centro Municipal de Información a la Mujer que se enriquecen con las propuestas y sugerencias recogidas.

María del Carmen Molina ha destacado la importancia de la buena interacción con los centros y ofrecer al alumnado y profesores los talleres de coeducación como herramienta para fortalecer la educación que reciben y fomentar la igualdad real entre niños y niñas.