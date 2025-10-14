Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Interior de la piscina cubierta, cerrada desde 2018. SUR

La piscina cubierta de Campillos comienza su reforma siete años después de las inundaciones

El Ayuntamiento inicia las obras de remodelación de una instalación deportiva, con un presupuesto superior al millón de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, tras los graves daños sufridos en 2018

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Campillos

Martes, 14 de octubre 2025, 18:33

Comenta

Era el año 2018 y las intensas lluvias en el interior de Málaga habían generado múltiples incidencias en los municipios de la zona. Entre ellas, ... la localidad de Campillos, que había visto cómo el agua entraba en varios edificios dejándolos completamente anegados. Uno de los que más sufrió fue la piscina municipal cubierta, la cual quedó muy dañada e inservible para su uso. Desde ese momento han pasado más de siete años, una franja de tiempo durante la cual este espacio ha quedado inhabitado, hasta este mes de octubre, cuando se ha firmado el acta de comprobación del replanteo para el inicio de los trabajos de reforma.

