La piscina cubierta de Campillos comienza su reforma siete años después de las inundaciones

Era el año 2018 y las intensas lluvias en el interior de Málaga habían generado múltiples incidencias en los municipios de la zona. Entre ellas, ... la localidad de Campillos, que había visto cómo el agua entraba en varios edificios dejándolos completamente anegados. Uno de los que más sufrió fue la piscina municipal cubierta, la cual quedó muy dañada e inservible para su uso. Desde ese momento han pasado más de siete años, una franja de tiempo durante la cual este espacio ha quedado inhabitado, hasta este mes de octubre, cuando se ha firmado el acta de comprobación del replanteo para el inicio de los trabajos de reforma.

Esta firma supone una importante y relevante noticia para el municipio, que empezará a ver la luz al final del túnel en esta materia. Tanto el alcalde de la localidad malagueña, Daniel Gómez, como la dirección de obra y los representantes de la empresa Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U. (adjudicataria de los trabajos), han estampado su firma en el contrato con el que se da inicio al proceso de remodelación de la piscina cubierta municipal, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de más de un millón de euros.

Otras de las novedades que se han conocido tras confirmar el inicio de la remodelación es el tema de los plazos. Según se ha informado desde el Consistorio, esta rúbrica supone «el pistoletazo de salida al comienzo de las obras», las cuales tendrán un plazo de ejecución de ocho meses. Cabe recordar que, en declaraciones a SUR, el propio edil municipal afirmó que el objetivo era poder tener listo el espacio durante el año 2026, por lo que, de cumplirse los plazos establecidos, la reapertura podría ser una realidad a finales de julio o principios de agosto del próximo año.

Ampliar Firma del acta de replanteo. SUR

En el caso de la financiación para mejorar y poner de nuevo a punto la piscina, parte de la inversión proviene del Consorcio de Compensación de Seguros (427.757,12 euros), y otra parte, de los distintos fondos incondicionados que le corresponden a Campillos dentro de los Planes de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga.

Retirada y sustitución de los revestimientos

Entre las reformas y mejoras que han quedado plasmadas en el contrato se encuentran la retirada y sustitución de todos los revestimientos y carpinterías dañadas (tanto interiores como exteriores), incluyendo aquellos elementos de madera y metálicos que han sido afectados tanto por la humedad como por el paso del tiempo. A su vez, se intervendrá en los diferentes sistemas que componen la estructura del edificio: eléctrico, de fontanería y saneamiento, haciendo especial hincapié en la zona del sótano y la planta baja, donde los daños fueron más graves tras las inundaciones.

Ampliar Estado de uno de los baños. SUR

Además, la piscina municipal cubierta tiene una superficie total de 1.730 metros cuadrados y cuenta con dos piscinas, una de 25 por 12,5 metros y otra de 12,5 por 5 metros, una zona de recepción y una zona de vestuarios que permiten un uso tanto individual como en grupo. La culminación de este proyecto hará posible la recuperación de una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de la localidad.

Gómez ha recalcado que la firma del acta de inicio supone un «paso decisivo» para Campillos y que, tras años de trabajo, se inicia la recuperación de una instalación esencial para el deporte y la vida del municipio: «Esta obra simboliza el cierre de una etapa marcada por las inundaciones de 2018 y el comienzo de un nuevo periodo de impulso y modernización de nuestros espacios públicos», aclaró el alcalde del municipio.