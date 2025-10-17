Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vecinos de Alameda se concentran a las puertas de la vivienda de Fran Custodio tras la suspensión del desahucio. SUR

Paralizado el desahucio de Fran Custodio, el vecino de Alameda con un 94 % de discapacidad: ¿y ahora qué?

La comisión judicial decidió suspender el lanzamiento previsto tras la movilización de cientos de vecinos. El caso sigue abierto a la espera de un recurso ante la Audiencia Provincial o de un posible acuerdo con el fondo propietario

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alameda

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:44

Comenta

La tensión que recorrió Alameda en la mañana del 16 de octubre se transformó un día después en un respiro colectivo. El desahucio de Fran ... Custodio, el vecino de 64 años con un 94 % de discapacidad cuya situación había movilizado a todo el municipio, fue suspendido por decisión de la comisión judicial tras valorar las circunstancias del caso y la presencia de cientos de personas concentradas frente a su vivienda en la calle Baja.

