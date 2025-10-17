Paralizado el desahucio de Fran Custodio, el vecino de Alameda con un 94 % de discapacidad: ¿y ahora qué?

La tensión que recorrió Alameda en la mañana del 16 de octubre se transformó un día después en un respiro colectivo. El desahucio de Fran ... Custodio, el vecino de 64 años con un 94 % de discapacidad cuya situación había movilizado a todo el municipio, fue suspendido por decisión de la comisión judicial tras valorar las circunstancias del caso y la presencia de cientos de personas concentradas frente a su vivienda en la calle Baja.

El lanzamiento estaba previsto para las 10.30 de la mañana del pasado jueves, pero la comisión judicial no llegó hasta cerca de la una menos cuarto, según explican las personas concentradas. A su llegada, y ante la multitud reunida (unas 400 o 500 personas, según el Ayuntamiento) uno de los miembros del equipo judicial entró a hablar directamente con Fran Custodio. Tras evaluar la situación y con el objetivo de evitar posibles momentos de tensión, el órgano judicial decidió aplazar el desalojo sin fijar una nueva fecha, dejando ahora la decisión final en manos de la jueza que instruye el caso.

Cabe recordar que el origen del conflicto se remonta a hace más de cuatro décadas, cuando el padre de Fran puso la vivienda familiar como garantía para la compra de una finca. Con el paso del tiempo quedó pendiente una deuda de unos 36.000 euros, cuya resolución se ha intentado negociar en varias ocasiones sin éxito. Incluso la familia llegó a ofrecer hasta 60.000 euros, una cantidad muy superior a la deuda original, para saldarla y conservar la vivienda, pero hasta ahora el fondo de inversión propietario no ha respondido a llamadas ni correos electrónicos.

Dos vías

Aunque ahora lo que todo el mundo se pregunta en Alameda es «¿y ahora qué». Pues desde el Consistorio han explicado a SUR que se abren dos vías principales tras esta suspensión. Por un lado, está pendiente de resolución un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, que solicita la paralización definitiva del procedimiento al entender que no se ha tenido en cuenta la condición de persona vulnerable de Custodio, acreditada por los informes de los servicios sociales. Por otro, se mantiene el intento de contactar con el fondo de inversión propietario de la vivienda para alcanzar un acuerdo que permita saldar la deuda y evitar el desahucio, aunque hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

«La familia está dispuesta a pagar y a llegar a un acuerdo, pero no hemos recibido contestación a las llamadas ni a los correos», lamenta el alcalde, José García Orejuela, que insiste en que el caso evidencia la necesidad de aplicar la normativa que protege a las personas en situación de especial vulnerabilidad. El regidor confirma que la suspensión no implica el archivo del procedimiento y que será la jueza quien determine los próximos pasos, aunque confía en que el recurso o una eventual negociación puedan conducir a una solución definitiva.

Fran Custodio, por su parte, expresó a este periódico su agradecimiento profundo a todas las personas que lo acompañaron en uno de los días más difíciles de su vida. «No hay palabras para agradecer a la gente que ha estado aquí, a los que no pudieron venir pero estaban conmigo espiritualmente. Mi agradecimiento será eterno», declaró emocionado. También reconoció que este es solo «un primer paso» y que la lucha continúa: «Por supuesto que vamos a seguir. Ahora más que nunca hay que pelear por lo que es justo».

Por ahora, el futuro de este caso sigue abierto. La suspensión del desahucio ha dado un margen de tiempo clave, pero el proceso judicial continúa y el desenlace dependerá de si la justicia acepta el recurso presentado o si finalmente se abre una vía de diálogo con el fondo propietario.