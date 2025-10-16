Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 95% de discapacidad

Amaneció en Alameda como un jueves más, con el murmullo de la vendimia al fondo y el ir y venir habitual de sus calles estrechas. ... Pero bastó unas horas para que la rutina se detuviera: el pueblo entero comenzó a reunirse, vecinos que dejaron sus tareas y llegaron desde municipios cercanos, todos movidos por una misma causa. La idea era llegar hasta la calle Baja, donde se encuentra la vivienda de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94 % de discapacidad que está a punto de ser desahuciado del lugar en el que nació y ha vivido toda su vida.

El conflicto se remonta a hace más de cuatro décadas, cuando el padre de Fran puso la vivienda familiar como garantía para la compra de una finca. Con el paso de los años, una deuda de alrededor de 36.000 euros quedó pendiente y, desde entonces, se han intentado diferentes vías de negociación para resolverla. El alamedano, que siempre ha residido en la misma casa, quedó dependiente tras una enfermedad sufrida en la infancia, lo que le obliga a desplazarse en silla de ruedas y requerir asistencia permanente. Pese a estos condicionantes, y a que el propio alcalde de la localidad, José García Orejuela, certificó que Fran nunca ha sido un «okupa», un juzgado de Antequera ha ordenado el lanzamiento.

36.000 euros de deuda

Además, la situación legal se complica aún más por la actitud del fondo de inversión que actualmente posee la vivienda, al que los vecinos y el propio alcalde se refieren como «fondo buitre». A pesar de los intentos por alcanzar un acuerdo, que llegaron incluso a una oferta de 60.000 euros (muy por encima de la deuda original), la entidad no ha respondido a llamadas, correos ni propuestas de pago. El juzgado, por su parte, ha rechazado los recursos presentados y mantiene la orden de desahucio, «sin tener en cuenta ni la vulnerabilidad extrema de Fran, acreditada por informes de Asuntos Sociales, ni las circunstancias excepcionales del caso», explica Orejuela en declaraciones a SUR.

Respuesta masiva

Ante esta situación, la respuesta ciudadana ha sido masiva. Más de 500 personas, según afirma el Consistorio, se concentraron frente a la vivienda desde primera hora, desbordando la calle y obligando a la Guardia Civil a desplegar hasta siete vehículos a la espera de órdenes judiciales. No solo han acudido vecinos de Alameda, sino también personas de localidades cercanas como Pedrera, La Roda o Casariche. Muchos han dejado sus trabajos y tareas en plena temporada agrícola para mostrar su apoyo.

Ampliar Los vecinos se congregan en los alrededores de la casa de Fran Custodio. SUR

Aunque visiblemente afectado, Fran Custodio asegura, en declaraciones a este periódico, estar afrontando la situación con entereza gracias al apoyo recibido. «Lo estoy llevando bastante bien porque desde esta mañana han venido muchísimos vecinos y personas incluso de fuera del pueblo a apoyarme ante esta injusticia», explicó. El vecino insiste en que la jueza ha ignorado artículos que lo protegen y rechaza sus recursos sin valorar su caso. «Cuando ves a toda esta gente apoyándote, te das cuenta de que no estás solo. Eso es algo que se vive y no se olvida», añadió.

El alcalde de Alameda, que ha estado presente durante toda la jornada, ha reiterado su respaldo a Custodio y ha denunciado la falta de sensibilidad del sistema. «Estamos ante una persona que no es un okupa, que ha nacido y vivido siempre aquí, con un 94 % de discapacidad, y que, aun así, se enfrenta a un desahucio. La familia está dispuesta a saldar la deuda y ha presentado una oferta muy superior a la cantidad pendiente, pero el fondo se niega a responder», señaló. El regidor confía en que la presión social logre la suspensión del lanzamiento y permita abrir un canal de diálogo para evitar que Fran pierda su hogar.

Mientras la comisión judicial decide los próximos pasos y la tensión permanece en la calle Baja, Alameda espera una resolución que determinará el desenlace de un caso que supera el ámbito de un simple proceso de desahucio. El futuro de este vecino dependerá ahora de si la justicia abre una vía de negociación o mantiene un procedimiento que podría dejarlo sin la vivienda en la que ha residido toda su vida.