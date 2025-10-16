Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centenares de personas llenan la calle Baja de Alameda para apoyar a Fran Custodio (en el recuadro, arriba a la derecha) ante su inminente desahucio. SUR

Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 95% de discapacidad

Más de 500 personas respaldan a este hombre en situación de vulnerabilidad, en un conflicto marcado por una deuda heredada de su padre y el riesgo de perder la vivienda en la que ha vivido toda su vida

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alameda

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:23

Comenta

Amaneció en Alameda como un jueves más, con el murmullo de la vendimia al fondo y el ir y venir habitual de sus calles estrechas. ... Pero bastó unas horas para que la rutina se detuviera: el pueblo entero comenzó a reunirse, vecinos que dejaron sus tareas y llegaron desde municipios cercanos, todos movidos por una misma causa. La idea era llegar hasta la calle Baja, donde se encuentra la vivienda de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94 % de discapacidad que está a punto de ser desahuciado del lugar en el que nació y ha vivido toda su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella
  10. 10 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 95% de discapacidad

Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 95% de discapacidad