Moción institucional en Alhaurín de la Torre contra «la degradación y deriva» del servicio de Correos

Como ya ocurrió el pasado mes de noviembre, en consonancia con las críticas de organizaciones sindicales como CC OO y CSIF, el pleno de la ... Corporación Municipal de Alhaurín de la Torre ha reclamado, de forma unánime, mejoraras en el servicio de Correos. Todos los partidos con representación municipal han hecho suyas las denuncias de los representantes labores que sostienen que, debido a la falta de personal, el funcionamiento de la empresa estatal es deficitario, tanto que se calcula que unas 30.000 cartas y envíos están sin repartir. Ello supone un «grave perjuicio» y un «enorme malestar e incertidumbre para la población, tal y como han puesto de manifiesto también muchos ciudadanos.

La moción institucional que ha salido adelante habla de «degradación» y la «deriva» de Correos, lo que lleva a que se encuentre a las puertas del «colapso» el día a día de las oficinas.

El texto, presentado por el equipo de Gobierno, respaldado por el PP, PSOE, Vox y Con Andalucía, reclama garantías para un servicio postal de calidad, reforzando la plantilla y los recursos materiales de la unidad de reparto; el documento también contempla elevar una queja formal al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del que depende Correos, para, anuncian, «trasladar el malestar de la ciudadanía por la situación actual y solicitando una intervención inmediata».

«Son cada vez más numerosos los vecinos que trasladan su queja por retrasos injustificados en la entrega de correspondencia, pérdida de envíos, acumulación de cartas sin repartir y un funcionamiento irregular que afecta de forma directa a su vida cotidiana y a sus derechos básicos», recoge el documento.

El Ayuntamiento recuerda que la empresa decidió, «unilateralmente y sin mediar informe ni comunicación alguna», suprimir 5 puestos de trabajo en el turno de mañana con sus respectivas secciones y mesas de clasificación. Y todo ello, insisten, «ante una grave insuficiencia de empleados, que se sitúa por debajo del 60% de la plantilla, dejándose sin cobertura vacantes estructurales que se han sumado a ausencia por vacaciones, bajas médicas o permisos».

Toda esta combinación de factores, dejan claro con la declaración institucional los concejales y concejalas alhaurinos, «ocasiona perjuicios concretos y reales: citas médicas perdidas, notificaciones judiciales retrasadas, pagos de tasas demorados, o comunicaciones oficiales que nunca llegan».

«No es razonable que un municipio de esta magnitud sufra un servicio tan deficiente y alejado de los estándares mínimos de calidad y eficiencia que la ciudadanía merece», argumentan sobre la realidad de Alhaurín de la Torre, con más de 45.000 habitantes y en franco crecimiento poblacional.