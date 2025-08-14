Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen facilitada por CSIF sobre la situación de Correos en Alhaurín de la Torre. SUR

Moción institucional en Alhaurín de la Torre contra «la degradación y deriva» del servicio de Correos

La Corporación exige medidas para solventar el «atasco» del servicio que mantiene 30.000 envíos sin repartir

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:03

Como ya ocurrió el pasado mes de noviembre, en consonancia con las críticas de organizaciones sindicales como CC OO y CSIF, el pleno de la ... Corporación Municipal de Alhaurín de la Torre ha reclamado, de forma unánime, mejoraras en el servicio de Correos. Todos los partidos con representación municipal han hecho suyas las denuncias de los representantes labores que sostienen que, debido a la falta de personal, el funcionamiento de la empresa estatal es deficitario, tanto que se calcula que unas 30.000 cartas y envíos están sin repartir. Ello supone un «grave perjuicio» y un «enorme malestar e incertidumbre para la población, tal y como han puesto de manifiesto también muchos ciudadanos.

