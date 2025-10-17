Cortes y desvíos del tráfico en Alhaurín de la Torre por las obras para embellecer la avenida de San Sebastián

Una nueva intervención arranca la semana que viene en la zona centro, un proyecto que puede enmarcarse en la estrategia municipal de avanzar en la ... reducción del tráfico y aumentar las áreas peatonales, para, de este modo, adelantarse a la obligatoriedad de contar con una Zona de Bajas Emisiones cuando el censo de Alhaurín de la Torre alcance los 50.000 habitantes, una cifra a la que ya se aproxima la población. Son obras en la avenida de San Sebastián, para la colocación monolitos a ambos lados de la vía, de un diseño, como se anuncia, «moderno y singular», así como nuevas jardineras, árboles y césped artificial. También se ensanchará el acerado oeste y se van a trasladar los contenedores de reciclaje en superficie del lado este, que se reubicarán en la propia travesía; igualmente, está previsto elevar el paso de peatones y retirar el antiguo quiosco de loterías que existe en ese punto.

Para la ejecución del proyecto, el área de Seguridad Ciudadana prevé afecciones en el tráfico, con cortes temporales y desvíos en ese mismo tramo. Por este motivo, el acceso al centro desde la travesía será por la calle La Torre, desde la llamada rotonda del Olivo, mientras duren las obras. En cualquier caso, la intención es potenciar el sentido de la avenida desde la plaza hacia la calle Vicente Aleixandre, para transformarla en una entrada al centro atractiva.

El alcalde, Joaquín Villanova, considera que, de este modo, se potencia la imagen de Alhaurín de la Torre al hacerlo más atractivo para peatones y residentes, al tiempo que se favorece el paseo y el comercio en este punto, donde hay una gran concentración de negocios.

Dentro de esta agenda municipal, recientemente se hizo pública la resolución por la que Alhaurín de la Torre recibirá casi 9 millones de euros de fondos europeos para su llamado PAI, el Plan de Actuación Integrado que busca revitalizar el centro histórico mediante varias actuaciones como el nuevo parking en la avenida Isaac Peral, la rehabilitación del Mercado Municipal, la reforma de la Casa de la Juventud o la peatonalización de varias calles.