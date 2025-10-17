Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plano distribuido por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre sobre las obras previstas. SUR

Cortes y desvíos del tráfico en Alhaurín de la Torre por las obras para embellecer la avenida de San Sebastián

Los trabajos comenzarán la semana que viene con el objetivo de ampliar el acerado de esta arteria y dotarla de zonas verdes y elementos decorativos

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:50

Comenta

Una nueva intervención arranca la semana que viene en la zona centro, un proyecto que puede enmarcarse en la estrategia municipal de avanzar en la ... reducción del tráfico y aumentar las áreas peatonales, para, de este modo, adelantarse a la obligatoriedad de contar con una Zona de Bajas Emisiones cuando el censo de Alhaurín de la Torre alcance los 50.000 habitantes, una cifra a la que ya se aproxima la población. Son obras en la avenida de San Sebastián, para la colocación monolitos a ambos lados de la vía, de un diseño, como se anuncia, «moderno y singular», así como nuevas jardineras, árboles y césped artificial. También se ensanchará el acerado oeste y se van a trasladar los contenedores de reciclaje en superficie del lado este, que se reubicarán en la propia travesía; igualmente, está previsto elevar el paso de peatones y retirar el antiguo quiosco de loterías que existe en ese punto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  7. 7 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  8. 8 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  9. 9 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  10. 10

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cortes y desvíos del tráfico en Alhaurín de la Torre por las obras para embellecer la avenida de San Sebastián

Cortes y desvíos del tráfico en Alhaurín de la Torre por las obras para embellecer la avenida de San Sebastián