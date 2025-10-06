Alhaurín de la Torre construirá un aparcamiento con intercambiador para el bus a las puertas del centro

El plan municipal de avanzar en la reducción del tráfico en la manzana central, una estrategia con la que el Gobierno local busca adelantarse a ... la obligatoriedad de contar con una Zona de Bajas Emisiones cuando el censo de Alhaurín de la Torre alcance los 50.000 habitantes, una cifra a la que ya se aproxima la población, cuenta con financiación para una de las estrategias previstas.

Se trata de la construcción de un aparcamiento disuasorio en la avenida Isaac Peral que funcione como un intercambiador para fomentar el transporte público, con una lanzadera de bus, y, al tiempo, ejecutar la peatonalización parcial de este eje, junto a la reurbanización de la calle Punto Industrial y la plaza Alcalde Antonio Vega González. El fin de estas transformaciones en la trama del municipio es implementar lo que la Administración alhaurina define como una «supermanzana central» para disfrute ciudadano, con la idea de «revitalizar el centro desde el punto de vista social, cultural y comercial» al conectar Isaac Peral, con calle Ermita, avenida de España (actualmente en ejecución), plaza Alcalde Antonio Vega y calle Punto Industrial.

Los cambios , que limitarán notoriamente el tránsito de vehículos, eso sí, no afectarán a los residentes en la zona hasta que no se garanticen aparcamientos alternativos.

Indicadores socieconómicos

Los anuncios llegan con garantías de presupuesto, toda vez que Alhaurín de la Torre es uno de los 12 municipios de Málaga que se beneficiará de la llamada Senda Financiera Feder (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE), con ayudas por valor de 8.961.678 euros, correspondientes al 85% de una inversión que ascenderá a algo más de 10,5 millones. El Ayuntamiento optó a estos fondos en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) con el objetivo global de «recuperar el corazón histórico del municipio y fortalecer su identidad» y optaba a unos 15,5 millones, con los que también se quería hacer frente a los efectos de las danas, que causaron importantes daños entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Ampliar Proyección digital de la futura semipeatonalización de Isaac Peral. SUR

Además del aparcamiento y las obras en Isaac Peral, son otras 10 acciones, agrupadas en tres proyectos para el centro y barriadas con indicadores socioeconómicos inferiores a la media municipal. Junto a las medidas de movilidad, también se ejecutará la adecuación y activación del edificio sede de la Casa de la Juventud para convertirlo en un equipamiento multifuncional que albergue, además de las actividades y servicios propios para los jóvenes, un Polo Digital que funcione como un 'hub' de innovación digital, en alianza con el Polo de Contenidos Digitales de la ciudad de Málaga. También está contemplada la reforma integral del Mercado Municipal, con una «zona de gastrobar», para «revitalizarlo como punto de ocio y dinamización del centro urbano». El plan abarca la modificación y mejora de los accesos y la rehabilitación energética, para lo cual ya se dispone de un proyecto básico y de ejecución redactado.

Más obras

Con fondos de la UE se prevé la adecuación del Centro Cultural 'Vicente Aleixandre' para transformarlo en un «Contenedor Cultural Multifuncional», que ofrezca unas instalaciones modernas y accesibles para el desarrollo de todo tipo de actividades culturales, sociales y artísticas, unido a una inversión en el Museo Andaluz de la Educación (MAE) para desarrollar un «producto turístico cultural» con diversas acciones. Igualmente, destaca el desarrollo de un geoportal adaptado a todo tipo de dispositivos que facilite la consulta de todo tipo de datos, en paralelo a la gestión inteligente de diferentes infraestructuras, integrar información clave y monitorizar en tiempo real mediante sensores la eficiencia energética de los edificios municipales, la movilidad urbana, los aparcamientos o control de la calidad del aire o dinámica comercial.