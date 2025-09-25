Coín responde a una demanda histórica: arrancan las obras para llevar agua potable a Sierra Gorda

Al principio de este verano, el 5 de junio para ser exactos, el Ayuntamiento de Coín afirmaba que se estaba avanzando a buen ritmo el ... proyecto que permitiría llevar la red de abastecimiento de agua potable a las urbanizaciones de Sierra Gorda y Miralmonte. Este plan ha dado un nuevo, y en este caso, importante paso para subsanar esta demanda vecinal que en alguno casos llegaron a confirmar que desde hace tres años el suministro se hacía con cubas.

Estas actuaciones han empezado en las proximidades de la Urbanización Sierra Gorda con referencia a infraestructuras hídricas. Una obra con la que se cumple «con la demanda de los vecinos y vecinas de Sierra Gorda: conectar las tuberías del casco urbano con la urbanización», explicaba el alcalde de Coín, Francisco Santos, quien también defendió el trabajo del Consistorio en esta materia en la que, explica, se trabaja durante todo el año.

Cabe recordar, que esta urbanización se ha estado alimentando en estos últimos años de pozos propios, pero que, en los pasados meses de sequía, los pozos se venían abajo y el abastecimiento se veía comprometido. Ante este panorama Santos dejó claro que esta obra era necesaria para que los vecinos contaran con un plan B «con el que tengan garantizado un servicio tan importante».

Inversión

La inversión que permitirá conectar las tuberías entre este punto y el casco urbano rondarán los 300.000 euros, según apuntan fuentes municipales. Además, las obras serán llevadas a cabo por una empresa local resultante de la licitación, la cual instalará casi 2 kilómetros de tuberías de 200 mm. Asimismo, desde el Ayuntamiento pretenden que esta intervención se puede ampliar de cara a los próximos años.

2 kilómetros

El regidor coineño ha querido, también, explicar que a nivel de ejecución se trata de «una obra sencilla», sin embargo el mayor escollo para que se pudiera llevar a cabo dicha obra era el ámbito administrativo. Esto se debe a que este punto se encuentra muy próximo a la carretera A-355, la cual es competencia de la Junta de Andalucía.

El compromiso es firme y continuo en dotar de suministro a toda la ciudadanía del municipio para que aunque haya meses de sequía y en los que no llueva, no tengan inconvenientes en disponer de agua«, sentenciaba Santos, sobre esta obra que se suman a las que recientemente han terminado en otra zona del municipio, Miralmonte, donde también se ha conectado red hídrica para llevar agua del casco histórico a la urbanización.