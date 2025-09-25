Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Operarios trabajan en la instalación de tuberías para conectar la urbanización Sierra Gorda de Coín con la red municipal de agua potable. SUR

Coín responde a una demanda histórica: arrancan las obras para llevar agua potable a Sierra Gorda

La intervención contempla casi dos kilómetros de tuberías que conectarán la urbanización con la red municipal, poniendo fin a años de abastecimiento mediante cubas y pozos en riesgo por la sequía

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:53

Al principio de este verano, el 5 de junio para ser exactos, el Ayuntamiento de Coín afirmaba que se estaba avanzando a buen ritmo el ... proyecto que permitiría llevar la red de abastecimiento de agua potable a las urbanizaciones de Sierra Gorda y Miralmonte. Este plan ha dado un nuevo, y en este caso, importante paso para subsanar esta demanda vecinal que en alguno casos llegaron a confirmar que desde hace tres años el suministro se hacía con cubas.

